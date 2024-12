Pöltl verletzt out – Toronto verliert gegen Chicago

Schmerzhafter Abend für Jakob Pöltl: Der Wiener musste das Spiel gegen die Chicago Bulls verletzt vorzeitig beenden. Toronto verlor trotz starker Aufholjagd 121:122 und kassierte die fünfte Niederlage in Folge.

Für Jakob Pöltl endete die Begegnung der Toronto Raptors mit den Chicago Bulls am Montagabend (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) mit einem Verletzungsschock. Der 29-jährige Center aus Wien musste im vierten Viertel mit Verdacht auf eine Leistenzerrung vom Parkett. Das Spiel in der Scotiabank Arena ging mit 121:122 verloren, womit die Raptors ihre fünfte Niederlage in Folge hinnehmen mussten.

Ausfall nach nur wenigen Sekunden

Pöltl war zu Beginn des Schlussviertels eingewechselt worden, stürzte aber nur Sekunden später beim Verteidigen unglücklich auf das Parkett. Mit sichtbaren Schmerzen verließ der Wiener das Spielfeld und begab sich sofort in die Kabine. In 21:45 Minuten Einsatzzeit kam er zuvor auf sechs Punkte, fünf Rebounds, drei Assists und einen Steal.

Spannende Aufholjagd ohne Happy End

Nach einem Rückstand von 16 Punkten kämpften sich die Raptors im Schlussabschnitt zurück. Dreimal verkürzten sie den Abstand auf nur einen Zähler, verpassten aber den Umschwung. „Es hat einfach zu spät Klick gemacht“, resümierte Pöltl das Spiel, bevor er zu seiner Verletzung erklärte: „Die Untersuchungen laufen.“

Raptors empfangen Brooklyn Nets

Die Raptors, die nun ihre 20. Saisonniederlage verbuchen mussten, treten am Donnerstag gegen die Brooklyn Nets an. Die New Yorker kassierten am Montag eine deutliche 101:130-Niederlage gegen die Cleveland Cavaliers. Für Toronto bleibt abzuwarten, ob Pöltl bis dahin wieder einsatzbereit ist.