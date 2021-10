Superstar streikt: 76ers halten Millionen zurück

Die 76ers halten Millionen von ihrem streikenden Superstar Ben Simmons zurück.

Die Philadelphia 76ers haben einen Teil des Gehalts ihres streikenden Basketball-Topstars Ben Simmons auf ein Treuhandkonto überwiesen. Wie mehrere US-Medien übereinstimmend berichten, hat der NBA-Club 8,25 Millionen Dollar zurückgehalten, das wäre ein Viertel des Jahresgehalts von Simmons.



Der 25-jährige Point Guard war zu Beginn der Woche nicht zum Trainingsauftakt und auch nicht zu anderen Terminen des Clubs erschienen, den er verlassen möchte. Sollte Simmons am Montag nicht beim ersten Preseason-Spiel gegen die Toronto Raptors teilnehmen, ist allein dafür eine Strafe von rund 227.000 Dollar vorgesehen, ebenso für jeden weiteren verpassten Einsatz. Das Geld wollen sich die 76ers dann von dem Treuhandkonto holen.



Center Joel Embiid, neben Simmons der zweite Allstar der 76ers, hatte zuvor das Verhalten seines Teamkollegen scharf kritisiert: Die Situation sei komisch und enttäuschend, "an der Grenze zur Respektlosigkeit" gegenüber seinen Teamkollegen, sagte Embiid. Immerhin sei das Team immer um Simmons herum aufgebaut worden. Seit dessen Rookie-Saison 2017/18 haben die 76ers stets die Play-offs erreicht, scheiterten drei Mal im Halbfinale der Eastern Conference, in der Vorsaison als topgesetztes Team.