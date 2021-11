Alaba-Kumpel Beckham Jr. von Browns entlassen

NFL-Superstar Odell Beckham Jr. spielte in den Plänen von den Cleveland Browns schon einige Zeit keine Rolle mehr. Nun teilte die Franchise mit, dass der 29-Jährige Wide Receiver nicht mehr für die Browns spielen wird. "Es ist der Punkt gekommen, an dem es das Beste ist, als Team ohne Odell weiterzumachen."

Zuletzt hatte Beckhams Vater bei Instagram ein Elf-Minuten-Video veröffentlicht, der Vorwurf: Browns-Quarterback Baker Mayfield ignoriere oder verfehle seinen Sohn systematisch, selbst wenn dieser sich freigelaufen habe. Den Vertrag von "OBJ", bei den New York Giants zum Superstar aufgestiegen, kann nach der Trennung eine andere Franchise übernehmen.

David Alaba gilt als großer Fan und dicker Kumpel von Beckham Jr.

Odell "The Catch" Beckham Jr. - it was a huge pleasure meeting you. Thanks for having me out there! ????⚽ @OBJ_3 pic.twitter.com/RUD7R4Q3VC