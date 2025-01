Bills souverän in NFL-Play-offs: Jetzt gegen Ravens

Die Buffalo Bills haben am Sonntag in den NFL-Playoffs ihre Pflichtaufgabe erledigt und sich gegen die Denver Broncos durchgesetzt.

Beim 31:7 gerieten die Gastgeber zwar zunächst in Rückstand, erzielten dann aber 31 Punkte in Serie und zogen souverän in die Divisional-Round ein. Dort treffen die Bills am kommenden Wochenende in einem absehbar spektakulären Spiel auf die Baltimore Ravens.

Ravens-Quarterback Lamar Jackson gilt als Favorit auf die Auszeichnung zum besten Spieler der NFL-Saison, Bills-Spielmacher Josh Allen könnte ihm als einziger den Titel streitig machen. Durch die Niederlage der Broncos ist zudem klar, dass die Kansas City Chiefs im anderen Play-off-Spiel der AFC gegen die Houston Texans antreten. Der Titelverteidiger um Quarterback Patrick Mahomes hatte ein Freilos in der ersten Runde, die Texans sind das am niedrigsten platzierte AFC-Team, das noch dabei ist.