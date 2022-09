Colts überraschen gegen Chiefs ohne verletzten Raimann

Ohne den am Knöchel verletzten Österreicher Bernhard Raimann ist den Indianapolis Colts der erste Saisonsieg in der National Football League gelungen.

Gegen die favorisierten Kansas City Chiefs um Quarterback-Star Patrick Mahomes gewann der zweifache Super-Bowl-Sieger im heimischen Lucas Oil Stadium 20:17. Gestartet waren die Colts, die Titel-Ambitionen haben, mit einen Unentschieden. In der Vorwoche setzte es eine 0:24-Pleite gegen Jacksonville Jaguars.

Superstar Tom Brady und die Tampa Bay Buccaneers kommen dagegen nicht in Schwung und haben das Prestige-Duell mit den Green Bay Packers um Aaron Rodgers verloren. Wie schon in der vergangenen Woche dauerte es beim 12:14 am Sonntag bis ins letzte Viertel, ehe Brady ein Touchdown-Pass gelang. Dieses Mal aber reichte es nicht für den Sieg für das Team um den erfolgreichsten Quarterback der NFL-Geschichte. Rodgers warf zwei Touchdown-Pässe.