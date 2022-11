Die Washington Commanders haben die Siegesserie der Philadelphia Eagles in der NFL beendet.

In Philadelphia holten die Commanders am Montag (Ortszeit) ein 32:21 gegen das zuvor einzige noch ungeschlagene Team der American-Football-Liga. Die Eagles sind ihren Status als bestes Team der NFL nun los und teilen sich die Spitzenbilanz von acht Siegen und einer Niederlage nun mit den Minnesota Vikings. In der starken NFC East ist das Team vor den New York Giants aber weiter Leader.