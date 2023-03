Expansion geplant: ELF will Auftstockung auf 24 Teams

Nach dem Super Bowl ist schon lange keinen Football freie Zeit mehr. Mit der ELF startet im Juni die European League of Football. In naher Zukunft wird eine Aufstockung auf 24 Teams geplant, aktuell sind es 17 Mannschaften.

Am ersten Juni-Wochenende ist es soweit. Die ELF (European League of Football) startet in die neue Saison. Insgesamt werden 17 Franchises am Start sein, darunter auch zwei aus Österreich, nämlich die Vienna Vikings und die Raiders aus Tirol. Das Finale steigt das am 24. September in der Schauinsland-Reisen-Arena in Duisburg.

Breite Zustimmung

Das Finale ist bereits zu großen Teilen ausverkauft. Von 31.000 zur Verfügung stehenden Tickets wurden bereits 22.500 verkauft. Das steigende Fan-Interesse an Football in Europa spiegelt sich auch in einer geplanten Aufstockung auf 24 Team. "Schon in zwei Jahren wird die European League of Football aus 24 Franchisen in 15 Nationen bestehen und wirklich eine europäische Liga sein. Das haben wir bei der Gründung gesagt und so wird es auch kommen", so Liga-Boss Zeljko Karajica.

© ELF ×

"In der Premieren-Saison 2021 waren es unter Corona-Bedingungen rund 80.000 Fans in den Stadien. Im vergangenen Jahr kamen etwa 240.000 und 2023 knacken wir sicherlich die halbe Million. In zwei Jahren werden es dann mehr als eine Million Menschen sein, die unsere Spiele besuchen. Daran sieht man, wie groß die Bewegung ist", so der Liga-Boss weiter.

Viele Teams im Einsatz

Am Start werden in der Saison 2023 neben den Vikings und Raiders die Berlin Thunder, die Hamburg Sea Devils, Frankfurt Galaxy, die Cologne Centurions, die Leipzig Kings, Rhein Fire, Stuttgart Surge (alle Deutschland), die Panthers Wroclaw (Polen) sowie die Barcelona Dragons. MIt den den Munich Ravens (Deutschland), Milano Seamen (Italien), den Prague Lions (Tschechien), den Helvetic Guards (Schweiz), den Fehérvár Enthroners (Ungarn) und den Paris Musketeers (Frankreich) treten sechs neue Teams an.

In der vergangenen Saison konnten sich die Vienna Vikings die Krone der ELF aufsetzten. Auch 2023 soll es wieder damit klappen.