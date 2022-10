Jetzt offiziell: Puls4 verliert NFL-Rechte nach 14 Jahren

Lange wurde darüber spekuliert, jetzt ist es offiziell: Puls4 verliert ab der nächsten Saison die TV-Rechte für die NFL.

Es ist der TV-Hammer. Nach 14 Jahren wird die beste Football-Liga der Welt zukünftig nicht mehr auf Puls 4 zu sehen sein. Ab der Saison 2023/24 müssen heimische NFL-Fans am Sonntagabend auf einen neuen Sender wechseln. In Deutschland schnappte sich RTL die Übertragungsrechte bis 2028, wird pro Saison über 80 Spiele zeigen. Das sind noch mehr Spiele als bisher auf Puls 4 und Pro7 zu sehen waren. RTL kann die Übertragungen im ganzen deutschssprachigen Bereich (Deutschland, Österreich, Schweiz) zeigen. Ob sich in Österreich ein anderer Sender Sub-Lizenzen erkauft hat oder ob die heimische Fan-Base zukünftig Tom Brady & Co. auf RTL und RTL NITRO sehen werden ist derzeit noch nicht bekannt.

80 Live-Übertragungen pro Saison

Mit dem neuen TV-Deal, der bis 2028 abgeschlossen wurde, sollen bis zu 80 Live-Übertragungen pro Saison auf RTL, NITRO und im Live-Stream bei RTL+ zu sehen sein. Im Paket enthalten sind der Super Bowl, die Playoffs, die Deutschland- und London-Spiele, sowie die Drafts im April.

RTL möchte mit einer ausführlichen Highlight- und Rahmenberichterstattung den Sport größer machen und hinter dem Fußball die Nummer zwei werden. RTL hat in der Vergangenheit bereits Boxen, die Formel 1 und Skispringen zu mehr Aufmerksamkeit verholfen.

General Manager der NFL Deutschland Alexander Steinforth zum neuen Deal: „Das Erlebnis für die Fans sowohl auf mobilen Geräten als auch im Wohnzimmer vor den TV-Geräten wird sich mit neuen Formaten der Sendergruppen weiter verbessern. RTL hat bereits in Vergangenheit Sportarten groß gemacht und mit neuen, innovativen Formaten positioniert.“