NFL-Hammer: Star-Quarterback Tua Tagovaiola dachte über Karriereende nach

Paukenschlag in der NFL: In einer Pressekonferenz verkündete Miami-Star Tua Tagovaiola, dass er mit nur 25 Jahren an ein Karriere-Ende gedacht hat.

In einem Gespräch mit Medienvertretern ließ der Spielmacher die Bombe platzen: Nach der Saison hat er ernsthaft in Erwägung gezogen seine Karriere zu beenden. Die Karriere des Erstrunden-Picks 2020 war bereits von vielen Verletzungen geplagt. In der abgelaufenen Spielzeit musste er nach der zweiten Gehirnerschütterung die Saison vorzeitig beenden. Der Quarterback erklärt: Ich habe lange darüber nachgedacht, mit meiner Familie darüber gesprochen. Ich habe immer davon geträumt so lang ich kann zu spielen, so, dass auch mein Sohn mir beim spielen zusehen kann. Aber es geht um meine Gesundheit und das was für mich und meine Familie das Beste ist." Nach diesen Aussagen mussten einige Dolphins-Fans kurz Luft holen. Er beruhigt aber: "Die Spätfolgen der Verletzungen sind kein Problem für mich, weil ich im Normalfall keine Schläge am Kopf einstecken muss." Das hat er sich zuvor von mehreren Ärzten versichern lassen. Allerdings will er sich für die Saison 2023 noch besser schützen. Der Quarterback erläutert: "Ich habe gelernt besser zu fallen, ein paar Techniken um Auseinandersetzungen aus dem Weg zu gehen." Lesen Sie auch Buffalos Hamlin nach Herzstillstand bereit für Comeback Dreieinhalb Monate nach seinem Herzstillstand ist American-Football-Profi Damar Hamlin bereit für ein Comeback. Das sagte Brandon Beane, der General-Manager von Hamlins NFL-Team Buffalo Bills, am Dienstag bei einer Pressekonferenz.

255 Millionen: Rekord-Vertrag für NFL-Quarterback Hurts Quarterback-Superstar Jalen Hurts hat sich mit den Philadelphia Eagles auf eine Vertragsverlängerung geeinigt und steigt damit zum Football-Profi mit dem höchsten Jahresgehalt der NFL-Geschichte auf.

Seikovits vor zukunftsweisender Saison in NFL Profi-Footballer Bernhard Seikovits steht vor einem richtungsweisenden Jahr in der US-Liga NFL. Tua war in Miami nicht immer unumstritten Die Beziehung mit den Miami Dolphins erscheint auf den ersten Blick angespannt. Nachdem er als fünfter Spieler im NFL-Draft 2020 gewählt wurde, waren die Erwartungen an den Shootingstar groß. Seit 50 Jahren wartet das Team aus Florida auf einen Super-Bowl-Titel. Nach zwei schwachen Jahren und einem Trainerwechsel waren auch Tagovaiolas Tage schon beinahe gezählt. Im vergangenen Frühling wäre es beinahe zur Sensations-Verpflichtung von Tom Brady gekommen. Doch der Rekord-Champ blieb noch ein weiteres Jahr bei den Tampa Bay Buccaneers, ehe er seine historische Laufbahn endgültig beendete. Glück für Tua: Denn die Dolphins haben mit Headcoach Mike McDaniel einen Offensiv-Guru geholt und unter anderem mit Star-Spieler wie Jaylen Waddle und Tyreek Hill ihren Angriff stark verbessert. Man erreichte das Play-off, scheiterte nur, weil ausgerechnet "Tua" verletzt fehlte. Eine Woche vor dem Draft 2023, der die neue Saison einläutet, gelten die Dolphins zum erweiterten Favoritenkreis auf den Titel. Auch weil Tagialova doch noch nicht aufhört und die Titelträume der Dolphins erfüllen will.