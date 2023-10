NFL in Frankfurt: Nico Santos und Kontra K rocken 'Halftime-Show'

Während die Halbzeitshow bereits für Spannung sorgt, hoffen die Fans auf ebenso mitreißende Leistungen der beiden Teams.

Die NFL sorgt für Aufsehen in Frankfurt: Das Halbzeit-Event im Deutsche Bank-Park verspricht Glanz und Glamour. Kontra K (36) und Nico Santos (30) sind die Headliner der Show und heizen den Fans ordentlich ein. Die begehrten Karten für das Spiel zwischen den Super Bowl Champions Kansas City und den Miami Dolphins waren innerhalb weniger Minuten ausverkauft. Ein Spektakel von solcher Größe zieht Massen an - kein Wunder, dass die NFL mit den beiden Superstars einen Knaller gelandet hat.

Die Vorfreude der Künstler ist spürbar. Nico Santos, der bald Vater wird, äußerte seine Begeisterung: "Ich freue mich unendlich zusammen mit einem Ausnahme-Künstler wie Kontra K die erste NFL Halbzeitshow in Deutschland spielen zu dürfen!" Die geplante Performance verspricht Einzigartigkeit, versichern beide Künstler: "Wir sind sehr gehyped und motiviert, hier eine krasse Show abzuliefern, die in dieser Kombination einzigartig ist."Während die Halbzeitshow bereits für Spannung sorgt, hoffen die Fans auf ebenso mitreißende Leistungen der beiden Teams. Es bleibt abzuwarten, ob das sportliche Geschehen genauso faszinierend wird wie das Show-Event in der Halbzeitpause.