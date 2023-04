NFL-Mega-Trade: Aaron Rodgers wechselt zu den Jets

Nach wochenlangen Verhandlungen ist der Deal jetzt durch: Packers-Star Aaron Rodgers wechselt zu den New York Jets.

Quarterback-Superstar Aaron Rodgers (39) wird von den Green Bay Packers zu den New York Jets getradet. Die beiden Teams konnten sich nach zähen Verhandlungen nun auf einen Deal einigen, wie mehrere US-Medien übereinstimmend berichten.

Für den Trade tauschen die Jets ihren Erstrundenpick im Draft mit den Packers (Green Bay bekommt in der ersten Draft-Runde den 13. statt dem 15. Pick). Außerdem wandert der Zweit- und Sechstrundenpick nach Green Bay. Sollte Rodgers in der kommenden Saison eine gewisse Anzahl an Spielzeit absolvieren (Anm. 65 Prozent der Spielzüge machen), gibt es auch im Draft 2024 für die Packers einen Erstrundenpick. Spielt er doch nicht so viel, wird es "nur" ein Zweitrundenpick. Im Gegenzug gibt es für die Jets noch einen Fünftrundenpick in diesem Jahr.

Die Packers sparen mit dem Trade ein Gehalt von über 50 Millionen US-Dollar pro Jahr ein. Bereits im März hatte Rodgers seine Wechselabsichten zu den Jets geäußert. Der 39-jährige Quarterback wurde 2005 von den Packers gedraftet. Damit endet nach 18 Jahren die Ära von Rodgers in Green Bay.

Erfolge. Rodgers wurde viermal zum Liga-MVP gewählt (Saisons 2011, 2014, 2020 und 2021). 2011 holte er sich mit den Green Bay Packers die Super Bowl.