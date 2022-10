Raiders-Receiver Adams mit Frusttackling gegen Kameramann

Die Nerven lagen bei den Spielern der Las Vegas Raiders blank. Das Franchise aus Nevada gibt eine 17:0-Führung aus der Hand und verliert letztendlich noch mit 29:30. Besonders Davante Adams zeigt sich sichtlich genervt und stößt nach Spielende einen Kameramann frustriert um.

Bereits am Tag nach dem Ausraster erfolgt die Entschuldigung via Twitter.

Sorry to the guy I pushed over after the game. Obviously very frustrated at the way the game ended and when he ran infront of me as I exited that was my reaction and I felt horrible immediately. Thats not me..MY APOLOGIES man hope you see this.