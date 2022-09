Raimann fehlt Colts gegen Kansas City

Österreicher muss wegen einer Knöchelverletzung pausieren.

NFL-Profi Bernhard Raimann fällt am Sonntag für das Heimspiel seiner Indianapolis Colts in der 3. Runde der National Football League gegen die favorisierten Kansas City Chiefs (19.00 Uhr/live Puls 4) aus. Der Österreicher, der am Freitag seinen 25. Geburtstag feierte, laboriert an einer Knöchelverletzung. Dadurch konnte der Left Tackle am Mittwoch gar nicht und Donnerstag und Freitag nur eingeschränkt trainieren.

Die Colts sind mit Rookie Raimann mit einem Remis und einer Niederlage in die Saison gestartet, während die Chiefs unter Quarterback Patrick Mahomes zwei Siege zu Buche stehen haben.