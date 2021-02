Rekordmann Brady "der Herr der Ringe"

Was für eine sagenhafte Football-Nacht. Beim 31:9-Sieg der Tamapa Bay Bucaneers über die Kansas City Chiefs avancierte der "Altmeister" zum Helden. Mit grandiosen Pässen dirigierte er den Super Bowl LV und krönte seine überragende Leistung mit dem Titel.

Der 43-Jährige schreibt durch diesen Triumph ein neues Kapitel in der NFL-Geschichte. Noch nie gelang es einem Football-Spieler das NFL-Endspiel sieben Mal zu gewinnen. Brady sticht nun als alleiniger Rekordhalter hervor. Ganze sieben Super Bowl-Ringe nennt der Star-Quaterback jetzt sein eigen.

Mitentscheidend beim überragenden Final-Sieg waren unter anderem zwei Tochdowns von Tight End Rob Gronkowski. Das Duo "Gronk" und Brady konnte nach drei Super-Bowl-Triumphen mit den New Engalnd Patriots jetzt auch noch den Sieg mit den Tampa Bay Bucaneers feiern. Zusammen holten die NFL-Stars vier Super-Bowl-Ringe.

.@TomBrady and @RobGronkowski just won their FOURTH ring together! #SBLV pic.twitter.com/7j5gMA8dx8