Schafft dieser Österreicher den Sprung in die NFL?

Der Burgenländer Bernhard Raimann zeigt in der NCAA bei den Central Michigan groß auf und hat Potenzial als Österreicher für die NFL gedraftet zu werden.

Spielt bald erstmals ein Österreicher in der größten Football-Liga? Gute Chancen hat Bernhard Raimann, der im Moment für die Central Michigan Universität spielt. Der Burgenländer begann bei den Vienna Vikings als Wide Receiver und kam 2015 als Austauschschüler in die USA, spielte für die Delton-Kellogg High Panthers. Der 24-Jährige galt als wichtiger Teil der Panthers-Offensive. Das Spiel des Österreichers war amerikanischen Medienberichten zufolge entscheidend, als die Panthers im Bundesstaat Michigan die Playoffs erreichten.

Bernhard Raimann is showing off why he earned that Senior Bowl invite. He’s absolutely blowing defenders up in space today. pic.twitter.com/8CX4glRcTf — Bobby Football (@Rob__Paul) November 26, 2021

Positionswechsel

Seine starken Leistungen waren das Sprungbrett für ein Platz im College von Michigan 2018. "Zuerst war es definitiv ein Schock. Das Niveau war etwas, an das ich nicht gewöhnt war. Obwohl der Trainerstab der Vikings zu den besten in ganz Europa gehört, ist es schwierig, jemanden auf einen Wechsel in die NCAA vorzubereiten", erklärt Raimann in einem Interview mit American Football International (AFI).

Der 2,04 Meter große und 138 Kilo schwere Kollos sattelte Anfang 2020 vom Receiver zum "Left-Tackle" um. Eine Umwandlung, die sich bezahlt machte. Raimann wurde zum "Mid-American Conference Offensive Player" der Saison 2021 ernannt. Zudem wurde er in das "Senior Bowl All-American Team" gewählt.

Raimann erklärt: "Ich habe den Prozess definitiv angenommen, jeder Tag war eine neue Herausforderung, die darauf wartete, erfüllt zu werden. Was mir am besten gefällt, ist der Körpereinsatz in der Position. Meistens ist niemand da, der einem hilft. Du bist im direkten Kampf mit dem Gegenspieler. Es ist ein Kampf, bei dem normalerweise der Spieler mit der besseren Vorbereitung gewinnt."

Für den kommenden NFL-Draft wird Raimann von vielen Experten als Pick prognostiziert.