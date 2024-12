Schock um NFL-Star Patrick Mahomes

Super-Bowl-Champion Kansas bangt um Superstar Patrick Mahomes.

Die Indianapolis Colts mit Football-Export Bernhard Raimann müssen ihre Hoffnungen auf den Einzug in die NFL-Play-offs höchstwahrscheinlich begraben. In einem Spiel der vergebenen Chancen verlor das Team des 27-jährigen Wieners am Sonntag bei den Denver Broncos trotz 13:7-Halbzeitführung mit 13:31. Für die Colts war es die achte Niederlage im 14. Saisonspiel, die Broncos sind nach dem neunten Sieg bei noch drei auszutragenden Partien so gut wie sicher in der Postseason.

Knöchel nicht gebrochen

Die Kansas City Chiefs feierten mit einem 21:7 bei den Cleveland Browns unterdessen den 13. Sieg im 14. Saisonspiel. Für eine Schrecksekunde sorgte Star-Quarterback Patrick Mahomes, der mit einer Knöchelverletzung vom Rasen humpelte und in der Schlussphase nicht mehr ins Spiel kam. Der Knöchel sei nicht gebrochen, bestätigte Head Coach Andy Reid nach den ersten Untersuchungen. Ob Mahomes am Samstag gegen die Houston Texans auflaufen wird, ist offen. Derzeit steht der Super-Bowl-Sieger der vergangenen beiden Saisonen an der Spitze der AFC und hätte damit in der ersten Runde der Play-offs ein Freilos und danach Heimrecht.