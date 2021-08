Seikovits jubelt über ersten NFL-Einsatz

Der Tight End aus Wien bekam am Freitag (Ortszeit) beim 19:16 im Vorbereitungsspiel über die Dallas Cowboys vornehmlich in den Special Teams zu Minuten. "Es war eine Freude, vor den Heimfans zu spielen", sagte Seikovits in einem Kurzvideo auf Twitter. Der 23-Jährige hatte es über das International Player Pathway Program (IPPP) der NFL zu den Cardinals geschafft.

First step is done, the ones who are close to me know how much I put into this. Beeing away from family and friends, but not complaining because I do what I love the most! Back to work tomorrow ???? @AZCardinals @ViennaVikings #europroduct https://t.co/izDZNAOPL0