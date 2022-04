Star-Quarterback stirbt bei Autounfall

Schock-Nachricht aus der NFL: Dwayne Haskins, eines der Top-Talente kam bei einem Autounfall ums Leben, er wurde nur 24 Jahre alt.

Dwayne Haskins, der Quarterback der Pittsburgh Steelers soll am Samstag in Florida bei einem Autounfall gestorben sein. Das berichten mehrere US-Medien. Der 24-Jährige bereitete sich mit einigen Teamkollegen im Süden der USA auf die neue Saison vor. Wie genau es zu dem Unfall kam ist unklar. Er soll von einem Auto angefahren worden sein und an den Folgen der Verletzungen ums Leben gekommen sein.

Er sollte in der kommenden Spielzeit in die Fußstapfen von Ben Roethlisberger treten, der seine Karriere beendet hatte. 2019 wurde Haskins in der ersten Runde des Drafts an Position 15 gewählt. Bislang konnte er sich in der besten Football-Liga der Welt nicht durchsetzen. Bei den Steelers hätte er nach mehreren Skandalen eine neue Chance bekommen.