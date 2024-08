Swift-Freund casht 90 Millionen Euro für Podcast-Deal

Super-Bowl-Champion Travis Kelce, der mit dem Popstar Taylor Swift liiert ist, hat einen Mega-Deal mit Amazon über einen gemeinsam mit seinem Bruder produzierten Sport-Podcast erzielt.

Die Amazon-Tochterfirma Wondery erwarb die Exklusivrechte an dem Podcast - laut US-Medienberichten vom Dienstag zu einem Preis von rund hundert Millionen Dollar (90 Millionen Euro). Wie der Onlineriese Amazon mitteilte, erhält Wondery die Rechte für den Verkauf und Vertrieb aller Audio- und Video-Folgen des populären Podcasts "New Heights" ("Neue Höhen"). Der Deal wurde kurz vor Beginn der neuen Saison der US-Footballliga NFL geschlossen. "Wondery wird einen Reichtum an Erfahrung und Ressourcen bieten, um uns auf neue Höhen zu bringen", erklärten die Kelce-Brüder unter Anspielung auf den Titel ihres Podcasts.

Kelce gewann schon drei Mal den Super Bowl

Jason und Travis Kelce sind Superstars des American Football. Der 36-jährige Jason Kelce hatte seine 13-jährige Laufbahn in der NFL zum Ende der vergangenen Saison beendet. Er spielte seine gesamte Karriere bei den Philadelphia Eagles und gewann mit dem Team 2017 das Meisterschaftsfinale, den Super Bowl. Der 34-jährige Travis Kelce spielt für die Kansas City Chefs, mit denen er den Super Bowl bereits drei Mal gewann. Vielen ist er jedoch vor allem als Freund von Taylor Swift bekannt, mit der immer wieder in der Öffentlichkeit zu sehen ist.