Vikings kurz vor Play-off-Einzug

Der Erfolgslauf der Minnesota Vikings geht auch im Kracher gegen die Patriots weiter. Als Lohn winkt die vorzeitige Qualifikation für die Play-offs.

Die Minnesota Vikings haben zum US-Feiertag Thanksgiving ihren neunten Saisonsieg in der National Football League (NFL) gefeiert. Das Team um Quarterback Kirk Cousins besiegte am Donnerstag (Ortszeit) die New England Patriots mit 33:26 und könnte sich in den nächsten 14 Tagen vorzeitig für die Play-offs qualifizieren. Auch die Buffalo Bills und die Dallas Cowboys durften mit Erfolgen im Rücken den traditionellen Truthahn-Schmaus bestreiten.

Cousins lieferte drei Touchdown-Pässe beim Sieg der Wikinger. Minnesota hat bei noch sechs verbleibenden Runden bereits fünf Siege Vorsprung auf die Divisions-Konkurrenten Green Bay Packers und Detroit Lions. Letztere mussten sich in einer knappen Partie den Bills mit 25:28 geschlagen geben. Für Buffalo war es der achte Saisonerfolg. Ebenso viele Siege hat nun Dallas, das den Erzrivalen New York Giants mit 28:20 bezwang, auf dem Konto. Die Cowboys überholten damit die Giants, die bei sieben Siegen halten.