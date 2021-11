Die Chicago Blackhawks sind unter ihrem neuen Cheftrainer Derek King in der NHL weiter ungeschlagen.

Die Blackhawks siegten am Mittwoch in Seattle gegen die Kraken mit 4:2 und feierten den vierten Sieg, seit King am 6. November Jeremy Colliton ersetzt hat. Liganeuling Seattle kassierte die fünfte Niederlage hintereinander, genauso wie die Vancouver Canucks, die Colorado Avalanche 2:4 unterlegen sind.