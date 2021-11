Dallas und Raffl führen Erfolgslauf fort

Michael Raffl und Dallas haben einen Lauf! Gegen die Arizona Coyotes holten die Stars einen 3:2-Sieg.

Die Dallas Stars mit dem Villacher Michael Raffl haben am Samstag (Ortszeit) in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL ihren vierten Sieg in Folge gefeiert. Die Texaner gewannen bei den Arizona Coyotes mit 3:2, Raffl blieb ohne Scorerpunkt. Ihren 15. Saisonsieg eingefahren haben die Edmonton Oilers mit einem 3:2-Erfolg bei den Vegas Golden Knights. Die Florida Panthers verpassten mit einer 1:4-Niederlage gegen Seattle Kraken den zwölften Heimsieg in Folge seit Saisonbeginn.

NHL-Ergebnisse von Dienstag:

Arizona Coyotes - Dallas Stars (mit Raffl) 2:3, Florida Panthers - Seattle Kraken 1:4, Los Angeles Kings - Ottawa Senators 4:2, Vegas Golden Knights - Edmonton Oilers 2:3, Detroit Red Wings - Buffalo Sabres 3:2, Pittsburgh Penguins - Montreal Canadiens 3:6, St. Louis Blues - Columbus Blue Jackets 6:3, Colorado Avalanche - Nashville Predators 6:2, Calgary Flames - Winnipeg Jets 2:4, New York Rangers - New York Islanders coronabedingt verschoben