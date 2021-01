Flyers feierten mit Raffl ersten Auswärtssieg

Im dritten Versuch haben die Philadelphia Flyers mit dem Kärntner Michael Raffl ihren ersten Auswärtserfolg der jungen NHL-Saison gefeiert.

Die Flyers besiegten am Dienstag in der nordamerikanischen Eishockey-Liga die New Jersey Devils mit 5:3. Philadelphia verspielte im Mitteldrittel einen Zwei-Tore-Vorsprung, zog im Schlussabschnitt aber entscheidend von 2:2 auf 5:2 davon.

NHL-Ergebnisse von Dienstag:

New Jersey Devils - Philadelphia Flyers (mit Raffl) 3:5

Boston Bruins - Pittsburgh Penguins 3:2 n.V.

Buffalo Sabres - New York Rangers 3:2

Washington Capitals - New York Islanders 3:2

Columbus Blue Jackets - Florida Panthers 3:4 n.P.

Nashville Predators - Chicago Blackhawks 3:2 n.V.

Winnipeg Jets - Edmonton Oilers 6:4

Minnesota Wild - Los Angeles Kings 1:2

Dallas Stars - Detroit Red Wings 2:1 n.V.

Colorado Avalanche - San Jose Sharks 7:3

Calgary Flames - Toronto Maple Leafs 3:4

Arizona Coyotes - Anaheim Ducks 0:1

Vegas Golden Knights - St. Louis Blues 4:5 n.P.