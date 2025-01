Kasper mit erstem Doppelpack in der NHL

Marco Kasper hat seinen ersten Doppelpack in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL erzielt

Der 20-jährige Kärntner verhalf seinen Detroit Red Wings am Montag mit zwei Toren und einem Assist zu einem 5:2-Heimerfolg gegen die Los Angeles Kings. Kasper gelangen erstmals in seiner NHL-Karriere drei Scorerpunkte in einer Partie. Für Detroit war es der dritte Sieg in Folge, auf einen Play-off-Platz in der Eastern Conference fehlen nur noch zwei Punkte.

Kasper spielt seit rund zwei Wochen als Flügel in der ersten Linie. In den vergangenen zehn Partien hat er elf Scorerpunkte gesammelt. In seiner ersten vollen NHL-Saison hält der Angreifer nun bei neun Toren und ebenso vielen Assists. "Wir haben großes Vertrauen in ihn im Moment", erklärte Trainer Todd McLellan, der die Red Wings kurz vor Weihnachten übernommen und wieder auf Kurs gebracht hat. "Er ist schwerer, direkter und bringt eine gute Intensität mit."

Zwei Kasper-Tore im Schlussdrittel

Gegen die Kings bereitete Kasper im ersten Drittel den 1:2-Anschlusstreffer durch Lucas Raymond vor (17.). Für die letzten beiden Treffer zeichnete er selbst verantwortlich. Nach einem Gegenstoß verwertete der ÖEHV-Stürmer den Rebound seines eigenen abgewehrten Schusses zum 4:2 (51.). In den Schlusssekunden traf er nach Zuspiel von Dylan Larkin noch ins leere Tor. Zweiter herausragender Spieler der Partie war Linien-Kollege Raymond mit einem Tor und drei Assists. Das Trio Kasper-Larkin-Raymond ergänze sich laut McLellan derzeit sehr gut.

Die weiteren zwei Tore der Wings steuerten Elmer Söderblom und Alex DeBrincat bei, für die Kings trafen im ersten Drittel Kevin Fiala und Quinton Byfield. Bei Detroit verpasste unter anderen Stürmerstar Patrick Kane sein drittes Spiel in Folge wegen einer Oberkörperverletzung. Elf von 16 Partien unter McLellan haben die Red Wings gewonnen. Sie halten nun bei einer Saisonbilanz von 24 Siegen und 26 Niederlagen, darunter fünf nach Verlängerung.