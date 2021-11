NHL-Superstar Owetschkin: Nur noch drei Spieler vor sich

NHL-Superstar Alexander Owetschkin hat in der ewigen Torschützenliste der besten Eishockey-Liga der Welt nur noch drei Spieler vor sich.

Der russische Stürmer traf beim 5:3 der Washington Capitals gegen die Buffalo Sabres am Montag zum 3:1. Das Tor war sein 741. Treffer in der regulären Spielzeit in der NHL, er zog damit mit Brett Hull gleich. Vor den beiden stehen nur noch Jaromir Jagr (766), Gordie Howe (801) und der große Wayne Gretzky (894).

Der 36-jährige Owetschkin bereitete zudem zwei Tore vor und kommt damit auf insgesamt 600 Assists in seiner Karriere.

Die Florida Panthers kassierten unterdessen ihre erste Saisonniederlage in der regulären Spielzeit und verloren bei den New York Rangers 3:4. Mit zehn Siegen aus zwölf Spielen sind die Panthers aber weiterhin das erfolgreichste NHL-Team dieser Saison.