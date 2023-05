Die Toronto Maple Leafs haben ein schnelles Aus in der zweiten Play-off-Runde der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL verhindert.

Die Kanadier gewannen am Mittwoch bei den Florida Panthers mit 2:1 und verkürzten in der "best of seven"-Serie auf 1:3. Die Panthers haben am Freitag in Toronto den nächsten Matchpuck. Die Edmonton Oilers besiegten die Vegas Golden Knights mit 4:1 und stellten in der Serie auf 2:2.