Die Ottawa Senators haben sich in der NHL trotz furioser Aufholjagd den Arizona Coyotes mit 5:8 geschlagen geben müssen.

Die Senators lagen Mitte des zweiten Drittels 0:4 zurück und erzielten dann fünf Tore in Folge. Doch die Coyotes waren im Schlussabschnitt ihrerseits mit vier Toren in Folge erfolgreich. Arizonas Nick Schmaltz trumpfte mit zwei Toren und fünf Vorlagen auf. Zum ersten Mal seit zehn Jahren erzielte ein Spieler in der NHL wieder sieben Punkte in einer Partie.