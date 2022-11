Rossi bei Wild-Sieg nur Zuseher

Minnesota kann nach einer Niederlagen-Serie endlich wieder gewinnen. Allerdings fiel der Österreicher Marco Rossi der Rotation zum Opfer und musste den Erfolg von der Tribüne aus verfolgen.

Ohne Österreichs derzeit einzigen NHL-Legionär Marco Rossi, der das Match von der Tribüne aus verfolgen musste, haben die Minnesota Wild am Samstagabend gewonnen. Die Hausherren besiegten die Carolina Hurricanes in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga allerdings erst in der Overtime mit 2:1.

Die Boston Bruins bleiben zu Hause weiter eine Macht: Sie gewannen auch ihr elftes Heimspiel dieser Saison, ein Kunststück, das zum Start einer Spielzeit zuvor erst zwei Mannschaften gelungen war. Die Bruins ließen den Chicago Blackhawks beim 6:1 letztlich keine Chance.

Eine tolle Serie haben auch die New Jersey Devils bereits hingelegt. Mit dem 5:1 über die Ottawa Senators sind sie schon zwölf Matches in Folge siegreich gewesen. Am Montag im Match gegen die Edmonton Oilers könnten sie den Rekord von 2001 einstellen.