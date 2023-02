Marco Rossi hat in der AHL sein zehntes Saisontor für Iowa Wild erzielt.

Der Vorarlberger traf am Freitag (Ortszeit) gegen die Manitoba Moose bereits in der zweiten Minute im Powerplay, am Ende ging Iowa in Winnipeg aber als 1:2-Verlierer vom Eis. Rossi hält nach 31 Spielen für das Farmteam der Minnesota Wild nun bei 10 Toren und 19 Assists.