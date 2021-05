1:3-Heimniederlage besiegelte 1:4 in der 'best of seven'-Serie.

Für die Washington Capitals mit Michael Raffl ist die Saison in der National Hockey League nach der ersten Play-off-Runde beendet. Eine 1:3-Heimniederlage besiegelte in der Nacht auf Montag (MESZ) das 1:4 der Capitals in der "best of seven"-Serie gegen die Boston Bruins. Raffl selbst stand diesmal nicht auf dem Eis.