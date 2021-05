Tampa Bay Lightning hat die Chance auf die Titelverteidigung in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL gewahrt.

Der Stanley-Cup-Sieger gewann am Mittwoch zu Hause gegen die Florida Panthers mit 4:0 und entschied die "best of seven"-Serie der ersten Play-off-Runde mit 4:2 für sich.

Die New York Islanders fixierten am Mittwoch ebenfalls den Aufstieg. Die New Yorker warfen die Pittsburgh Penguins mit einem 5:3-Heimsieg und gesamt 4:2-Siegen aus dem Bewerb. Im Finale der East Division treffen die Islanders auf die Boston Bruins, die sich gegen die Washington Capitals mit dem Villacher Stürmer Michael Raffl durchgesetzt hatten.

Die Minnesota Wild schafften gegen die Vegas Golden Knights mit einem 3:0-Heimsieg den 3:3-Gleichstand in der Serie. Im entscheidenden siebenten Spiel am Freitag haben die Golden Knights Heimvorteil.

NHL-Ergebnisse vom Mittwoch - Play-off, 1. Runde ("best of seven"):