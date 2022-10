US-Wrestling-Star stirbt mit nur 30 Jahren

"Schweren Herzens teilen wir mit, dass unsere Sara Weston zu Jesus gegangen ist. Wir stehen alle unter Schock und die Vorbereitungen sind noch nicht abgeschlossen. Wir bitten Sie, unsere Familie respektvoll trauern zu lassen", schreibt ihre Mutter auf Facebook.

Noch einen Tag vor ihrem Tod hatte die Wrestlerin auf Instagram gepostet, dass sie nach ihrer Nasennebenhöhlenentzündung wieder fit genug zu sein, um zwei Tage hintereinander ins Fitnessstudio zu gehen. Woran Weston-Lee so plötzlich gestorben ist, ist noch unklar.

WWE is saddened to learn of the passing of Sara Lee. As a former "Tough Enough" winner, Lee served as an inspiration to many in the sports-entertainment world. WWE offers its heartfelt condolences to her family, friends and fans. pic.twitter.com/jtjjnG52n7