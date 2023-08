Eishockey-Damen starten mit 4:0-Sieg gegen Norwegen in B-WM

Österreichs Eishockey-Frauen haben am Sonntag die erste Hürde bei der B-WM in China eindrucksvoll genommen.

Die ÖEHV-Auswahl besiegte in Shenzhen Norwegen sicher mit 4:0 (2:0,2:0,0:0). Die Treffer für Rot-weiß-rot erzielten jeweils mit einem Doppelpack Tamara Grascher (8./PP, 20.) und Anna Meixner (32., 40./PP). Schon am Montag (07.00 Uhr MESZ) geht es für Österreich weiter, Gegner ist Turniermitfavorit Dänemark.

"Wir haben bis zum Schluss gekämpft, haben die wichtigen Sachen im Eins zu Eins gewonnen und gute Pässe gespielt. Das war ein gutes Spiel von uns", sagte Grascher und blickte schon voraus. "Jetzt geht es darum, dass wir gut regenerieren und uns gut vorbereiten, das ansprechen, was wir besser machen können und dann starten wir gegen Dänemark."

Bei der WM der Division 1A (B-WM) will Österreich in dem Sechsnationen-Turnier erstmals den Aufstieg in die A-WM schaffen. Die ursprünglich für April angesetzt gewesene WM war aufgrund von Reisebeschränkungen und Testanforderungen wegen Covid-19 in China verschoben worden. Daher gibt es die WM gleich zu Saisonbeginn direkt aus dem Sommertraining.