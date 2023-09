Capitals stoppen Höhenflug der Villacher Adler

Die Vienna Capitals haben dem VSV in der vierten Runde der ICE-Liga die erste Saisonniederlage beigebracht.

Die Wiener gewannen am Sonntag vor Heimpublikum 4:3 nach Verlängerung. Neuer Tabellenführer ist Salzburg, der Titelverteidiger gab sich daheim gegen die Pioneers Vorarlberg mit 6:2 keine Blöße. Der KAC gestaltete sein Saisonheimdebüt gegen Fehervar mit 7:3 ebenso erfolg- und torreich. Die Black Wings verloren hingegen zuhause gegen Pustertal 1:4.

Weinger als Matchwinner

Der VSV lag in Wien 0:2 und 1:3 hinten, erzwang im Schlussdrittel aber den Ausgleich. Mit 3:3 ging es auch in die Verlängerung, in der die Capitals das bessere Ende für sich hatten. Evan Weinger traf nach zwei Minuten zur Entscheidung.

Raffl und Schneider führen Salzburg an Spitze

Der KAC verwöhnte die eigenen Fans mit einem Torfestival. Als Doppeltorschützen taten sich Jan Mursak und Lukas Haudum hervor. Herausragende Akteure für Salzburg waren wieder einmal Thomas Raffl und Peter Schneider, die beide nach Vorlage des jeweils anderen zwei Tore erzielten. Vizemeister Bozen gelang mit einem 3:0 in Asiago ein erster Schritt aus der Krise.