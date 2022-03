Caps mit Rumpfteam im Showdown

Super-Gau für die spusu Vienna Capitals vor dem Entscheidungsspiel im Play-off-Viertelfinale gegen den KAC: Die Wiener müssen gleich auf elf Stammspieler verzichten.

Eigentlich sollte das siebente Spiel der krönende Abschluss einer Play-off-Serie sein, doch für die Vienna Capitals wird es am Dienstagabend (ab 19.45 Uhr) gegen den KAC vermutlich ganz bitter werden. Die Wiener müssen gleich auf elf Stammspieler verzichten. Nachdem am Sonntag, vor Spiel sechs, bereits Headcoach Dave Barr, Torjäger Nicolai Meyer und Goalie David Kickert positiv auf das Coronavirus getestet wurden, gab es am Dienstag den nächsten Schock.

Nach den Antigen-Schnelltests am Vormittag sind mit Goalie Bernhard Starkbaum, Dominic Hackl, Phil Lakos, Matt Prapavessis, Luka Piff und Brody Sutter weitere Spieler positiv getestet worden. Auch Co-Trainer Christian Dolzeal, der am Sonntag Barr ersetzte, hat es nun erwischt. Außerdem ist die Saison für Matt Neal und Joel Lowry verletzungsbedingt vorbei, Charlie Dodero ist gesperrt. Die Caps werden heute von Philipp Ullrich (Headcoach des Farmteams) und Peter Schwede (Sportlicher Leiter der Vienna Capitals Silver) betreut. Zudem werden einige Talente aus dem Farmteam hochgezogen. Das Torhütergespann bilden Lorenz Widhalm (18) und Matthias Lichtenecker (20), die noch nie in der ICE Hockey Leauge am Eis gestanden sind.

"Aufgeben gibt’s nicht! Wir werden uns voll reinhauen und trotz der vielen Ausfälle wichtiger Spieler natürlich alles versuchen, um den Aufstieg zu schaffen. Wir sind das unseren Fans, die uns bei jedem Spiel so lautstark und leidenschaftlich unterstützen, unseren Teamkollegen, die leider zum Zuschauen gezwungen sind, unseren treuen Sponsoren und Partnern sowie dem Verein schuldig. Wir wollen Phil Lakos, der nicht spielen kann und bekanntlich seine Karriere nach dieser Saison beendet, noch zumindest ein weiteres Spiel ermöglichen", sagt Kaptiän Mario Fischer.

Manager Franz Kalla ist bewusst, dass die Caps klarer Außenseiter sind, dennoch sagt er: "DasTeam wird alles unternehmen, um den vierten Sieg in der Serie zu holen. Ich könnte nicht stolzer auf unsere Mannschaft sein. Gerade in schwierigen Zeiten zeigt sich der wahre Charakter eines Teams, und dieser ist top. Gleichzeitig verdeutlicht die Reaktion der Mannschaft auch die Kultur in

unserem Verein. Zusammenhalt, Verantwortung und Teamgeist sind bei uns nicht nur Schlagwörter."