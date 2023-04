Eishockey-Team verliert ersten WM-Test

Österreich nicht in Bestbesetzung - BILD

Das österreichische Eishockey-Nationalteam hat das erste Testspiel im Rahmen der WM-Vorbereitung gegen Slowenien knapp verloren. In einem packenden Duell mit dem Aufsteiger in die Top-Division musste sich die Mannschaft von Teamchef Roger Bader am Donnerstag in Villach mit 3:5 (1:2,2:1,0:2) geschlagen geben. Allerdings trat die rot-weiß-rote Truppe nicht in Bestbesetzung an, viele Spieler der Spitzenteams Salzburg, KAC oder Vienna Capitals waren noch nicht dabei.

Die Slowenen gingen vor etwa 2.000 Zuschauern durch VSV-Profi Blaz Tomazevic (7.) und Jan Drozg (15.) verdient mit 2:0 in Führung. Doch Emilio Romig im Powerplay wenige Sekunden vor der ersten Drittelpause sowie Nico Feldner mit einem Doppelpack (25./Powerplay, 28.) drehten das Spiel zwischenzeitlich. Ken Ograjensek (31.), Robert Sabolic im Powerplay (52.) und Ziga Pance ins leere Tor (59.) sorgten aber für Jubel bei den Gästen.

Für das verjüngte ÖEHV-Team, in dem Elias Wallenta und Henrik Neubauer ihr Debüt feierten, war es das erste von neun Testspielen vor der A-WM von 12. bis 28. Mai in Tampere und Riga. Insgesamt sind fünf Teamcamps eingeplant, weiter geht es mit einem Testspiel-Doppel gegen Italien (12. und 14. April) in Bruneck und Innsbruck.