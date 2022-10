× Ex-Caps-Star Peter ist zurück am Eis

Ex-Vienna-Capitals-Spieler Patrick Peter (28) ist bei "Brokensticks" im Einsatz - auf synthetischem Eis.

Im Sommer 2021 war Schluss: Patrick Peter musste auf Grund einer schweren Knieverletzung seine aktive Eishockey-Karriere im Alter von nur 27 Jahren beenden. Dem Sport blieb der Ex-Vienna-Capitals-Verteidiger allerdings treu, machte gleich im Anschluss eine Ausbildung zum Fitness-Trainer. "Ich bin jetzt wahrscheinlich fitter als zu meiner aktiven Zeit. Schade, dass ich damals noch nicht so viel über Ernährung und diese ganzen Dinge wusste", sagt Peter. Und seit kurzem ist er auch zum Eishockey zurückgekehrt - allerdings nicht auf richtigem Eis.

Patrick Peter ist jetzt bei "Brokensticks" im Einsatz

Im Gewerbepark Stadlau in Wien hat "Brokensticks" (www.brokensticks.at) vor wenigen Wochen eröffnet und die beiden Gründer Daniel Thurner und Oliver Kilian haben Peter als Technik- bzw. Fitness-Trainer mit ins Team geholt. Peter: "Ich bin froh, dass ich jetzt hier bin. Es macht wirklich viel Spaß und mit dem Knie habe ich hier auch keine Probleme." Gespielt und trainiert wird auf in der Schweiz entwickeltem synthetischem Eis ("Glice") - mit Eislaufschuhe. "Es ist stark gepresster Kunststoff und in den Platten selbst ist ein Material verarbeitet, damit die Gleitfähigkeit gegeben ist. Die ersten zwei, drei Schritte sind anstrengender als auf dem Eis, aber es funktioniert wirklich gut", erklärt Kilian. Egal ob Amateure, Profis oder Nachwuchsspieler - jeder kann bei "Brokensticks" trainieren.

Für den ersten gebrochenen Schläger sorgte natürlich Patrick Peter

Zur Verfügung stehen ein Rink, ein Schuss- bzw. Technikbereich, ein interaktives Tor und ein Fitnessbereich. Schon jetzt herrscht reges Interesse, in Zukunft sind auch Tages- und Wochencamps geplant. Und für den Namen entsprechenden ersten gebrochenen Schläger wurde auch schon gesorgt: Peter ließ es beim Schusstraining krachen.