Caps und RB Salzburg feiern Krimi-Siege

Fehervar nach Sieg in Innsbruck wieder Tabellenführer - Salzburg, Dornbirn und VSV gewannen

Zwei ehemalige Meisterclubs haben am Freitag in der ICE-Eishockeyliga einen Schritt aus der Krise geschafft. Schlusslicht Black Wings Linz stürzte Olimpija Ljubljana mit einem 4:3 nach Verlängerung von der Tabellenspitze, die Vienna Capitals bezwangen Liganeuling Pustertal ebenfalls mit 4:3 nach Verlängerung. Fehervar holte sich mit einem 4:1 in Innsbruck Platz eins zurück, Siege feierten auch Salzburg, Dornbirn und der VSV.

Salzburg gewann bei den Graz99ers mit 5:4 nach Penaltyschießen, Dornbirn siegte in Bozen mit 5:2 und löste die Red Bulls damit auf Rang drei ab. Der VSV fügte Znojmo mit einem 5:2 die erste Heimniederlage in dieser Saison zu, der KAC verlor zu Hause gegen Bratislava mit 2:3 nach Penaltyschießen.

Graz kämpfte sich zurück

Die Salzburger reisten aufgrund von zehn Ausfällen mit einer jungen Mannschaft nach Graz und entschieden dennoch das siebente Duell mit den 99ers hintereinander für sich. Matchwinner für die Bullen war T.J. Brennen, der herausragende Verteidiger der bisherigen Saison. Der ehemalige NHL-Spieler brachte die Salzburger mit einem Doppelschlag innerhalb von 29 Sekunden (10.) mit 2:0 in Führung und verwertete als einziger Spieler seinen Penalty. Mit acht Treffern in neun Spielen ist der Verteidiger aktuell auch bester Torschütze der Liga.

Salzburg ging mit einer 3:0-Führung ins Schlussdrittel. Doch die Steirer bewiesen beim Debüt des neuen Torhüters Niklas Lundström Moral und sicherten sich dank Zintis Zusevics (57.) und Mike Zalewski (59.) im Finish zumindest einen Punkt.

Damit ermöglichten sie Dornbirn auch den Sprung auf Rang drei. Die Bulldogs verspielten zwar eine 2:0-Führung, entführten aber erstmals seit fast fünf Jahren wieder drei Punkte aus der Bozener Eiswelle. Stefan Häußle (36.) und Kevin Hancock (39.) sorgten im Mitteldrittel für die Vorentscheidung.

Rotter trifft für Black Wings Linz

Bei den Vienna Caps gab der NHL-erfahrene Center James Sheppard seine Premiere als Center der ersten Linie. Er durfte mit seinen neuen Kollegen auch gleich einen Sieg feiern, weil Matt Neal (53.) und Charles Dodero (62.) am Schluss zuschlugen. Auch die Black Wings wehrten sich im Finish erfolgreich gegen die nächste Pleite. Rafael Rotter (53.) und Brian Lebler (65.) sicherten den Linzern den zweiten Saisonsieg.

Der KAC lag durch Johannes Bischofberger und Manuel Geier nach acht Minuten 2:0 vorne, doch noch im ersten Drittel gelang den Slowaken der Gleichstand. Nach zwei torlosen Dritteln entschied Marc-Olivier Roy die Partie im Penaltyschießen.

Im Duell der bisher ungeschlagenen Heimmannschaft Znojmo mit dem auswärts bisher sieglosen VSV endeten die beiden Serien. Die Villacher, die bis zu zwölf Wochen auf Rick Schofield verzichten müssen, zogen beim Stand von 2:2 durch Chris Collins (40., 57./PP) und Renars Krastenbergs (48.) davon.