ICE-Leader Salzburg verlor in Innsbruck 1:3

Red Bull Salzburg hat in der 40. Runde der ICE Hockey League eine Niederlage kassiert.

Der Tabellenführer zog am Freitag beim Zehnten HC Innsbruck mit 1:3 den Kürzeren und holte zum ersten Mal seit 18 Spielen keinen Punkt. Der HCB Südtirol fiel nach einer 2:3-Niederlage nach Verlängerung gegen die Pustertal Wölfe hinter den KAC auf Rang drei zurück. Die Vienna Capitals kassierten bei Olimpija Ljubljana eine 4:5-Niederlage nach Penaltyschießen und sind nur noch Siebenter.

Im "Kellerduell" siegte Schlusslicht Black Wings Linz bei den Dornbirn Bulldogs mit 3:2 nach Penaltyschießen.

Die Innsbrucker gingen in der eigenen Halle in der 12. Minute durch den Ex-Salzburger Nico Feldner in Führung und gaben diesen Vorsprung nicht mehr her. Nach dem 2:0 von Ben Betker (35./SH) gelang zwar Peter Schneider (36./PP) die postwendende Antwort, mehr aber war an diesem Abend nicht drinnen. Im Schlussabschnitt machte Daniel Leavens (47.) alles klar.

Ein starkes Finish legte Linz in Dornbirn hin, mit zwei späten Treffern wurde die Verlängerung erzwungen und im Penaltyschießen gab es dann dank Colin Smith auch tatsächlich noch ein Happy End.