Nach 2:10-Pleite: Südtirol trennt sich von Coach Doug Mason

Der HCB Südtirol hat sich von seinem Cheftrainer Doug Mason getrennt.

Der Club der ICE Hockey League gab das Vertragsende "mit sofortiger Wirkung" am Dienstag bekannt. Das Team werde vorerst - am Freitag sind die Vienna Capitals der Gegner - von Co-Trainer Fabio Armani betreut, hieß es. Ein Grund für die Ablöse wurde in der Pressemitteilung nicht genannt.

Die in der Liga nur achtplatzierten Bozener hatten zuletzt mit 2:10 gegen Znojmo die höchste Saisonniederlage kassiert. Der Einsatz der Spieler wurde dabei von Beobachtern als "Arbeitsverweigerung" eingestuft. Mason habe diese Mannschaft nicht mehr im Griff, schrieb die Tageszeitung "Dolomiten" (Montag-Ausgabe). Der 66-jährige Mason war vor elf Monaten als Trainer der Graz99ers abgesetzt worden, die er davor seit 2016 betreut hatte.