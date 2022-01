In der ICE Hockey League fallen aufgrund von Corona-Vorsichtsmaßnahmen weitere Spiele aus.

Die Liga gab am Mittwoch bekannt, dass die Matches Linz gegen Salzburg und Ljubljana gegen Pustertal am Donnerstag nicht stattfinden können. Ersatztermine gibt es noch keine. In den beiden vergangenen Runden waren vier beziehungsweise drei Spiele ausgefallen.