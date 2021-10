So steht es um Bratislava-Crack Sadecky

Laut Klub-Angaben sei der Zustand von Bratislava-Spieler Boris Sadecky nach dessen Kollaps stabil, aber ernst.

Der slowakische Eishockey-Spieler Boris Sadecky befindet sich nach seinem Zusammenbruch im Freitagspiel der ICE Hockey League seiner Bratislava Capitals bei den Dornbirn Bulldogs immer noch im Spital in Dornbirn. Sein Zustand wurde in einer Stellungnahme seines Clubs auf Facebook am Sonntag als "stabil, aber ernst" beschrieben. Genauere Angaben wollten die Capitals nicht machen.

"Die Familie von Boris dankt allen Fans für die Unterstützung", verlautete Vizepräsident Dusan Pasek und ersuchte, die Privatsphäre der Familie zu respektieren. Das Spiel war nach dem ersten Drittel abgebrochen worden.