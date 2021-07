Die Vienna Capitals haben in der Sturmlinie mit dem Kanadier Jordan Caron nachgeschärft.

Der 30-Jährige stand in der NHL 166 Mal für die Boston Bruins, Colorado Avalanche und St. Louis Blues auf dem Eis. Wie der Eishockey-Club aus der Bundeshauptstadt am Freitag bekannt gab, wurde Caron nun unter Vertrag genommen. In der vergangenen Saison spielte der 1,90-m-Stürmer bereits in Österreich für den VSV.