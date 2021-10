Die spusu Vienna Capitals feierten auswärts in Linz einen 5:4-Sieg nach Penaltyschießen.

Für die Wiener war es der vierte Sieg in den vergangenen fünf Spielen. Dabei sah es bis kurz vor der Schlusssirene nach einer Niederlage aus.

„Ich habe den Puck in der Luft fliegen gesehen und nur gehofft, dass er im Tor landet“, grinste Coach Barr. Und das tat er auch auf kuriose Art und Weise. 111 Sekunden vor dem Ende segelte ein abgefälschter Schuss von Prapavessis in Unterzahl im hohen Bogen ins Tor zum 4:4 für die Wiener. Zuvor stellten Sheppard mit seinem ersten Treffer im Caps-Trikot (3.) und Sutter (10./PP, 21./PP) auf 2:0 bzw. 3:1. Allerdings ließen die Wiener Ex-Star Rotter und Linz zurück in die Partie kommen. Die Black Wings konnte das Spiel im zweiten Drittel sogar zum 3:4 drehen. Und dann rettete die Bogenlampe von Prapavessis die Caps in die Verlängerung. Dort fiel kein Treffer, es ging ins Penaltyschießen. Goalie Kickert parierte dabei alle Versuche der Linzer, Meyer fixierte auf der Gegenseite den 5:4-Sieg der Caps.

„Wir haben im letzten Drittel einen Weg gefunden, die Partie doch noch auszugleichen. Es war ein Kampf, meine Spieler haben nie aufgegeben. Wir spürten auf der Bank, dass wir den Ausgleich schaffen, hatten auch viele Möglichkeiten. Mein Team ist für die harte Arbeit dann im Penalty-Schießen belohnt worden“, freute sich Barr. Am Freitag geht es für die Wiener mit dem Heimspiel gegen Znaim weiter.