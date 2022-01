In der ICE Hockey League fallen zwei weitere Spiele wegen Corona-Vorsichtsmaßnahmen aus.

Am Dienstag sind die Partien Vienna Capitals - Black Wings Linz, Graz99ers - Fehervar und Salzburg - Ljubjana betroffen, wie die Liga am Montag mitteilte. Details wie etwaige von Infektionsfällen betroffene Clubs oder Spieler wurden nicht genannt. Ersatztermine sind noch keine festgelegt worden. In der abgelaufenen Runde am Sonntag waren vier von sechs Matches ausgefallen.