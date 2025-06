Lange Nacht für NHL-Fans: Entscheidung im Final-Auftakt-Krimi erst in der Overtime!

NHL-Fans in Österreich mussten lange durchhalten: Leon Draisaitl (29) schießt die Oilers in der Overtime zum Sieg!

Es war eine lange Nacht für Eishockey-Fans: Als das erste Finalspiel zwischen den Edmonton Oilers und den Florida Panthers endlich vorbei war, dämmerte es schon in Österreich. Die Oilers setzten sich in einem dramatischen Spiel im Stanley-Cup am Mittwoch (Ortszeit) mit 4:3 nach Overtime durch.

Leon Draisaitl (29) erlöst Edmonton

Emotionen pur! Held des Abends (bzw. Morgens) ist der Eishockey-Star Draisaitl: Genau 31 Sekunden vor Ablauf der Verlängerung erzielte der Deutsche das entscheidende Tor in Überzahl. „Wir waren etwas erwachsener. Wir haben nur eine Chance gebraucht und die genutzt“, so Draisaitl nach dem Spiel.

Die Panthers hatten zwischenzeitlich mit 3:1 geführt, doch die Oilers schlugen zurück. Der Schwede Matthias Ekholm (35) glich im Schlussdrittel aus. Für Florida endete damit eine Auswärts-Siegesserie von fünf Spielen.

Der Traum lebt weiter

Mit dem Heimsieg starten die Kanadier stark in die Finalserie. Ein Szenario, welches man im Vorjahr verpasst hatte. Damals lagen die Oilers 0:3 hinten, kämpften sich zurück, verloren aber trotzdem noch. Jetzt lebt der Traum vom ersten Stanley Cup seit 35 Jahren weiter – für ganz Eishockey-Kanada.

Das zweite Spiel in der Neuauflage des Final-Duells der vergangenen Saison um den Stanley-Cup steigt in der Nacht auf Samstag erneut in Edmonton.