Junge Österreicher feiern 4:3-Erfolg gegen Lettland

Österreichs Eishockey-Nationalteam ist am Mittwochabend erfolgreich in die Vorbereitung auf die WM im Mai gestartet. Die Auswahl von Roger Bader setzte sich in einem packenden ersten Testspiel in Riga gegen Lettland mit 4:3 durch.

Österreichs Eishockey-Cracks legten am Mittwoch in Riga einen Blitzstart hin. Vor 8.500 Zuschauern in Lettland setzte Head Coach Roger Bader auf eine extrem junge Truppe mit einem Altersschnitt von nur 23,8 Jahren. Das Team belohnte den Mut des Trainers früh und ging durch Maximilian Rebernig (9.) in Führung. Goalie Florian Vorauer hielt den Kasten im ersten Drittel sauber.

Turbulentes zweites Drittel sorgt für Spannung

Nach dem Seitenwechsel zündete das ÖEHV-Team den Turbo: Benjamin Nissner (21.) und Luca Erne (29.) erhöhten auf 3:0. Für Rebernig und Erne waren es die Premierentore im Nationalteam. Doch die Gastgeber kamen mit Wucht zurück. Binnen nur sieben Minuten glichen Karlis Ozolins, Glebs Prohorenkovs und Deniss Smirnovs die Partie zum 3:3 aus. Lucas Thaler (39.) rettete die Führung mit einem Powerplay-Tor noch vor der zweiten Pause.

Bader lobt die Sichtungskandidaten

Im letzten Drittel ließen beide Defensivreihen nichts mehr anbrennen. Roger Bader zeigte sich nach dem schnellen und ausgeglichenen Spiel zufrieden und sprach von einer tollen Leistung. Da viele WM-Fixstarter noch fehlten, nutzte der Schweizer die Partie primär zur Sichtung für den 25-Mann-Kader. Das Ziel bleibt die Top-Form für den WM-Start am 15. Mai in der Schweiz gegen Gegner wie Finnland oder die USA.

Revanche folgt bereits am Donnerstag

Lange Zeit zum Ausruhen bleibt den Adlern nicht. Bereits am Donnerstag gastiert Österreich erneut bei den Letten in Riga zum zweiten Testlauf. Es ist die zweite von insgesamt acht Partien, bevor es bei den Titelkämpfen in der Gruppe gegen Hochkaräter wie Deutschland und Olympiasieger USA ernst wird.