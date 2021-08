Team jagt Olympia-Ticket

Österreich startet gegen Slowakei am Donnerstag die Jagd auf ein Olympiaticket.

Es wird ernst! Für Österreichs Eishockey-Cracks geht es in den nächsten Tagen um eine Teilnahme an den Olympischen Spielen im nächsten Jahr. Am Donnerstag (19.15, live Sport+) steigt das erste von drei Qualifikationsspielen. Nur der Turniersieger hat sein Ticket sicher. Auftaktgegner beim Turnier in Bratislava ist mit Gastgeberland Slowakei gleich der Topfavorit.

Großer Heimvorteil für Gegner Slowakei

Der Olympia-Elfte von 2018 baut voll auf den Heimvorteil. "Es ist super, dass Fans in der Halle sein dürfen. Es ist gut, dass wir das Eis und den ganzen Ort sehr gut kennen. Die Unterstützung unserer Leute werden wir während jedem Spiel spüren", sagt Mannschaftsstütze Peter Cehlárik, ein Ex-NHL-Spieler (Boston) und jetziger KHL-Legionär (Omsk).

Österreich tankte zuletzt mit zwei Test-Siegen Selbstvertrauen. Nach dem 7:5 gegen Ungarn endete die Generalprobe am Sonntag gegen Italien mit 4:1. "Es scheint, dass wir da gut unterwegs sind", stimmte Teamchef Roger Bader zuletzt vor allem die Effizienz im Powerplay positiv.

Freitag (15.15) geht's für Rot-Weiß-Rot noch gegen Belarus, am Sonntag (13.30) gegen Polen.