Die spusu Vienna Capitals treffen am Freitag (17.30 Uhr) im Top-Spiel auf den KAC und können dabei auf besondere Unterstützung setzen: Ex-Kapitän Benoit Gratton ist erstmals seit seinem Abschied wieder in Wien.

Von 2008 bis 2014 trug er das Trikot der spusu Vienna Capitals, brachte es auf 338 Pflichtspiele (138 Tore, 285 Vorlagen) und führte die Wiener vier Saisonen als Kapitän an. Er stand für vollen Einsatz (2010/2011 Liga-MVP), Leidenschaft und Emotionen (3x ligaweit meistbestrafter Spieler). Erstmals nach seinem Abschied am 8. März 2015, als er mit Tränen in den Augen eine letzte Runde auf dem Eis drehte, ist er nun nach Wien zurückgekehrt: Benoit Gratton! Der 46-Jährige wird am Freitag beim Top-Spiel gegen den KAC live dabei sein. Zuvor sprach er mit oe24.

oe24: Willkommen zurück in Wien. Aufgeregt?

BENOIT GRATTON: Ich konnte es kaum erwarten. Ich habe ungefähr acht Jahre hier gelebt und Wien ist wie mein 2. Zuhause. Es ist so, als würde ich heimkommen. Ich freue mich unglaublich darauf, alle wieder zu sehen.

oe24: Eishockey ist noch immer ein großer Teil Ihres Lebens oder?

GRATTON: Das stimmt. Sieben Tage die Woche. Ich bin Skill-Coach für verschiedene Organisationen, Trainer des U18-Teams der Couguars de Cap-Jeunesse und U20-Coach bei den Cheminots de Saint-Jerome.

oe24: Und mit diesem Team, den Cheminots, sind Sie jetzt nach Wien gekommen.

GRATTON: Genau. Wir haben zwei Spiele gegen das U20-Team der Vienna Capitals und werden auch am 8. Jänner in Villach eine Partie gegen den VSV absolvieren.

oe24: Zuletzt waren Sie vor sieben Jahren in Wien?

GRATTON: Richtig. Meine Familie und ich wollten zwar in der Zwischenzeit kommen, aber es ist sich nicht ausgegangen. Jetzt komme ich alleine, aber irgendwann werde ich auch mit der ganzen Familie wieder kommen.

oe24: Wenn Sie an die Zeit bei den Caps zurückdenken, was fällt Ihnen zuerst ein?

GRATTON: Meine jüngste Tochter ist in Wien geboren. Aber um ehrlich zu sein gibt es nicht eine bestimmte Sache, an die ich zuerst denke. Es sind die Fans, die Leute, die Stadt – ich habe an einigen Orten gelebt, aber Wien ist mit Abstand die schönste Stadt. Da hast du das ganze Package.

oe24: Verfolgen Sie die Caps noch?

GRATTON: Ja, ein bisschen, aber nicht mehr so viel wie früher. Ab und zu schaue ich schon, wie es den Caps geht. Ein paar Spieler von damals sind ja noch dabei.

oe24: Mit Jeremy Gregoire gibt es seit dieser Saison eine neue Nr. 25...

GRATTON: Das habe ich natürlich gesehen und im ersten Moment dachte ich mir: Wow! Es ist natürlich kein Problem, aber irgendwie war es komisch. Aber immerhin ist er auch Franko-Kanadier.

oe24: Am Freitag sind Sie gegen den KAC live dabei. Was erwarten Sie beim „Comeback“?

GRATTON: Zwischen beiden Teams herrscht eine gute Rivalität, das wird interessant.