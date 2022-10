Vienna Capitals lösen Eis-Problem

Die spusu Vienna Capitals haben eine Lösung für das Eis-Problem gefunden. Vor dem nächsten Heimspiel, das am 1. November geplant ist, warten jetzt aber fünf Spiele in der Fremde.

Aufatmen bei den Vienna Capitals: Nachdem es zu einem technischen Gebrechen bei der Kühlanlage in der STEFFL Arena gekommen war und zwei Heimspiele verschoben werden mussten, gibt es nun eine Lösung. Mehrere Firmen meldeten sich bei den Wienern und für die defekte Sonde konnte Ersatz gefunden werden. Ab 1. November sollen die Caps wieder auf heimischen Eis stehen können. Außerdem kam es am Mittwoch mit Vertretern der Stadt Wien zu einem „Runden Tisch“. Fazit: Diese und nächste Saison wird die Anlage mit Reperaturen am Leben gehalten, dann wird eine langfristige Lösung angestrebt.

"Das sind zwei wichtige Spiele"

Auf die Cracks warten jetzt unterdessen fünf Auswärtspartien, los geht es am Freitag (19.45 Uhr) bei Pustertal und am Sonntag (16.30 Uhr) in Vorarlberg bei den Pioneers. „Das sind zwei wichtige Spiele für uns. Wir wollen nach unserem langsamen Start nun in der Tabelle aufholen. Wir haben jetzt drei Spiele in Folge gewonnen und wollen diese Serie fortsetzen. Die Situation, kein Eis in der STEFFL Arena zu haben, ist nicht einfach, aber wir können damit umgehen“, so Coach Dave Barr, der zuletzt mit seiner Mannschaft in Bruck/Leitha trainierte.

Horsky ist neuer Headcoach

Beim kommenden Gegner Pustertal wurde am Mittwoch überraschend Trainer Stefan Mair, der erst im Sommer einen langfristigen Vertrag unterschrieben hatte, entlassen. Vorerst übernimmt Phil Horsky, er könnte sogar bis zum Saisonende bleiben. „Wir werden uns nach diesem Wochenende zusammensetzen und reden. Die Grundvoraussetzungen müssen passen“, so der 39-jährige Wiener, der bei den Caps erste Trainererfahrungen sammelte und auch die Nachwuchs-Arbeit förderte. Ausgerechnet gegen die Wiener gibt er heute sein Debüt: „Du kannst es nicht besser schreiben, das ist natürlich etwas spezielles und da kommen schon Emotionen hoch." Horksy ist aktuell neben Philipp Lukas bei den Black Wings Linz der zweite österreichische Trainer in der ICE Hockey League.